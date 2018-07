Muere niño torturado por su madre y hermanos en California

Un niño de 10 años del sur de California se quedó sin comer y fue torturado durante días antes de morir, y algunas veces sus mismos hermanos y hermanas eran quienes lo maltrataban, de acuerdo con documentos judiciales. Los fiscales ya levantaron cargos a la madre y su novio por asesinato.

El canal KNBC-TV informó que documentos judiciales detallan abusos repetidos contra Anthony Avalos en su casa en Lancaster durante cinco o seis días antes de morir el 21 de junio.

