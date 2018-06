Muere Neal Boyd, ganador de ‘America’s Got Talent’ de 2008

Neal Boyd, un cantante de ópera que ganó la competencia “America’s Got Talent” de NBC y luego incursionó en la política en Missouri, falleció.

Boyd murió alrededor de las 6 pm del domingo en la casa de su madre en Sikeston, dijo el forense del condado de Scott, Scott Amick. Tenía 42 años.

Amick dijo que Boyd tenía problemas médicos que incluyen deficiencia cardíaca, deficiencia renal y problemas del hígado. En 2017 sufrió heridas graves en un accidente automovilístico.

Boyd ganó la competencia de talento y su premio de un millón de dólares en el 2008. Lanzó el álbum “My American Dream” al año siguiente, y en el 2012 cantó en la Convención Nacional Republicana en Tampa, Florida.

We are very saddened to hear that one of our AGT family members, Neal Boyd, has passed away.

Our hearts are with Neal’s loved ones during this difficult time.

— America's Got Talent (@AGT) June 11, 2018