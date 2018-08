Muere mamá del bebé Tadeo, víctima de atentado a exfiscal, en Jalisco

La Secretaría de Salud de Jalisco, informó que Elizabeth de la Rosa, mamá de Tadeo, el pequeño que falleció a causa de los actos vandálicos del 21 de mayo, durante el ataque contra el exsecretario del Trabajo y fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, falleció la tarde de este lunes en un hospital de Guadalajara.

Según un comunicado, Elizabeth falleció por las lesiones que sufrió en su cuerpo que comprometió severamente su estado de salud.

El pasado 21 de mayo tras el ataque contra el ex secretario del trabajo y fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, hombres armados prendieron fuego al camión en donde viajaba Elizabeth y su hijo Tadeo de ocho meses quienes resultaron con quemaduras graves.

Lamento informar el fallecimiento de la Sra. Elizabeth de la Rosa, madre del pequeño Tadeo. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos. Les acompañamos en todo momento. Descanse en paz. — Alfonso Petersen (@AlfonsoPetersen) August 21, 2018

Tadeo murió horas después.

Elizabeth fue trasladada Galveston, Texas, para recibir atención médica y después regresó a Guadalajara, donde murió la tarde de este lunes.

El pasado 25 de mayo se informó que el día del ataque, Elizabeth, de 26 años de edad, llevó a Tadeo a medirse el traje que usaría en su bautizo

“Estábamos haciendo ya los preparativos, ya teníamos todo, solamente faltaban unas cuantas compras, de hecho, mi señora fue hacer las compras el lunes, ese día se llevó al niño porque le tenía que medir sus cositas y todo, pero ya no me la dejaron regresar a casa, yo los esperaba, de hecho, ella me marcó y me dijo, ahorita te veo, me esperas en la parada del camión”, relató Carlos Alexis Velázquez, papá de Tadeo.

La madre de Tadeo abordó un camión para regresar a casa, pero al llegar a la avenida las Torres y Mariano Otero, en Guadalajara, hombres armados subieron a la unidad y le prendieron fuego.

Se trataba de una represalia por la detención de seis implicados en el ataque contra el exfiscal y ahora secretario del Trabajo de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.

En el incendio nueve personas resultaron lesionadas, entre ellas Tadeo y su mamá.

Con información de corresponsales.

LLH