Muere Leslie Jordan, actor reconocido por ‘Will & Grace’ y ‘American Horror Story’

Murió Leslie Jordan, el actor cuyo irónico acento sureño y versatilidad lo convirtieron en un destacado actor de comedia y drama en series de televisión como “Will & Grace” y “American Horror Story“.

El ganador del Emmy, cuyos videos lo convirtieron en una estrella de las redes sociales durante la pandemia, tenía 67 años.

“El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy en día sin el amor y la luz de Leslie Jordan. No sólo fue un gran talento y un placer trabajar con él, sino que también brindó un santuario emocional a la nación en uno de sus momentos más difíciles”, dijo un representante de Jordan en un comunicado el lunes. “Saber que ha dejado el mundo a la altura de su vida profesional y personal es el único consuelo que uno puede tener hoy”.

Nativo de Chattanooga, Tennessee, que ganó un Emmy como actor invitado destacado en 2005 por su papel de Beverly Leslie en Will & Grace, tuvo un papel recurrente en la comedia de Mayim Bialik Call me Kat y coprotagonizó la comedia de situación Los niños geniales.

Otros créditos eclécticos de Jordan incluyen Hearts Afire, Boston Legal, Fantasy Island y The United States vs. Billie Holiday. Interpretó varios papeles en la serie de franquicias American Horror Story.

Jordan murió el lunes en un accidente automovilístico en Hollywood, según informes del sitio web de celebridades TMZ y Los Angeles Times, citando fuentes policiales no identificadas.

ordan obtuvo nuevos seguidores inesperados en 2021 cuando pasó un tiempo durante el encierro pandémico cerca de su familia en su ciudad natal. Rompió la monotonía al publicar videos diarios de sí mismo en Instagram.

Muchos de los videos de Jordan lo incluían preguntando “¿Cómo te va?” y algunos incluían historias sobre Hollywood o su infancia al crecer con hermanas gemelas idénticas y su “mamá”, como él la llamaba. Otras veces hizo cosas tontas como completar una carrera de obstáculos bajo techo.

“Alguien llamó desde California y dijo: ‘Oh, cariño, te has vuelto viral’. Y dije: ‘No, no, no tengo Covid-19’. Sólo estoy en Tennessee”, dijo Jordan. Celebridades como Michelle Pfeiffer, Jessica Alba y Anderson Cooper, junto con marcas como Reebok y Lululemon, publicaron comentarios.