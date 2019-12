Muere Leonor Ferreira, llamada ‘abuela del exilio cubano’ a los 105 años de edad

La llamada “abuela del exilio cubano”, Leonor Ferreira, que en su día fue considerada la presa política más joven de su país, falleció en Miami a los 105 años, según informó a Efe, Daniel Pedreira, expresidente de Herencia Cultural Cubana.

Era “lo último que quedaba de aquella República de la que escuchábamos hablar a nuestros mayores, representaba unos valores”, ya desaparecidos, señaló Pedreira, quien cuando estaba al frente de Herencia Cultural Cubana le organizó un homenaje a Ferreira en 2016.

Ferreira sufrió la cárcel cuando tenía apenas 14 años bajo el régimen de Gerardo Machado y volvió a conocerla por rebelarse contra las dictaduras de Fulgencio Batista y Fidel Castro.

En 1962 se exilió en Miami y nunca más regresó a Cuba, aunque nunca dejó de trabajar en pro del restablecimiento de la democracia y la libertad en su país, según se resaltó durante el homenaje que recibió en esta ciudad a fines de 2016.

“Todavía me parece tengo un poquito de voz y de fuerza para poder pensar que me queda, aunque sea algunos días, no muchos (…) para aceptar que tengo que luchar por Cuba”, manifestó a Efe ese día.