Muere la chef Patricia Quintana, pilar de la cocina mexicana

Este lunes murió la chef Patricia Quintana, pilar de la cocina mexicana.

Patricia Quintana destacó como una las más importantes promotoras de la cocina mexicana tanto en México como en el extranjero.

Fue investigadora, escritora, restaurantera y chef.

La noticia de su muerte fue reportada por el portal Culinaria Mexicana alrededor de las 10:40 de la noche de este 26 de noviembre.

Con mucha tristeza comunicamos que hoy nos ha dejado la gran chef, e incansable promotora de la cocina mexicana @PQuintanaChef Querida y para siempre recordada amiga de esta casa editorial. Que tu Polvo de Jade te acompañe para siempre Paty. https://t.co/cDgf5OSCbz pic.twitter.com/CaZMAKrgOZ — Culinaria Mexicana (@cmexicana) November 27, 2018

Patricia Quintana fue una reconocida chef internacional y una experta en gastronomía mexicana.

Estudió cocina en Canadá, Suiza y Francia.

Por más de veinte años se dedicó a rescatar el acervo culinario del país y sus investigaciones la llevaron a viajar por diferentes regiones de México.

Con su sensibilidad y experiencia, Patricia Quintana creó numerosos platillos vanguardistas, sin perder la esencia de la tradición mexicana.

Su arte culinario ha sido plasmado en más de 15 libros, entre ellos: The taste of Mexico, Feast of life, Festín en el Mictlán, Puebla; la cocina de los ángeles, Un recorrido por las cocinas de México y Polvo de Jade, que es su primera novela.

Otras de sus publicaciones destacadas son Antojería mexicana y Mulli el libro de los moles.

Patricia Quintana colaboró en diversos programas de televisión y escribió artículos de cocina para varios diarios y revistas del país y del extranjero.

Se le considera una promotora de las tradiciones mexicanas.

Patricia Quintana recibió el título de Embajadora Culinaria por parte de la Secretaría de Turismo.

Tras la noticia de su muerte, chefs y amigos dieron su pésame por la pérdida con emotivos mensajes a través de las redes sociales.

Que descanse en paz Patricia Quintana. Gran promotora de la cocina mexicana y una chef que nos abrió camino a todos los cocineros mexicanos de mi generación. Abrazos al cielo querida Paty — édgar nùñez i magaña (@EdgarNunezM) November 27, 2018

Se me hizo un huequito en el corazón al saber que la grande, Patricia Quintana dejó este mundo. La cocina mexicana y las cocineras de este país le debemos tantísimo… una mujer excepcional y pionera en tantas cosas…

IRREPARABLE pérdida. — Mariana Orozco (@MarianaOE) November 27, 2018

