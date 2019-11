Muere ‘Lewis’, el koala que fue rescatado de entre las llamas de incendio en Australia

‘Lewis’, el koala que fue rescatado el pasado 20 de noviembre de entre las llamas de un incendio en Australia, murió este lunes debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió.

Te recomendamos: Incendios forestales en Australia destruyen 80% del hábitat de los koalas

Woman rescues badly burned koala from a raging bushfire in Australia. More here: https://t.co/BVk7ifa1Fc pic.twitter.com/NPoYvAFb11

— Reuters (@Reuters) November 20, 2019