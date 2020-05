Muere joven en supuesta ‘Fiesta Covid’ en Puebla, la hallan flotando en alberca

La Fiscalía del Estado de Puebla investiga la muerte de una joven de 23 años de edad, que presuntamente acudió a una “Fiesta COVID” en el municipio de Tecamachalco, la tarde del domingo pasado.

Sandra era originaria del municipio de Quecholac, ubicado a unos 10 kilómetros de “Villa Jardín”, lugar donde ocurrió la supuesta fiesta y donde fue encontrado su cuerpo dentro de una alberca.

Según los vecinos la convocatoria a la fiesta fue a través de redes sociales y se invitaba a los jóvenes con el objetivo de contagiarse comunitariamente de COVID-19 y obtener así inmunidad contra la enfermedad.

Según las investigaciones el salón Villa Jardín operaba de manera irregular y constantemente se realizaban fiestas clandestinas.

Es un espacio es un salón de banquetes, de manera local, no tenemos ningún tipo de registro con ellos, no cuentan con ningún tipo de licencia de funcionamiento o cédula de empadronamiento, es un establecimiento que no se encuentra normado hasta la fecha, ha recibido las invitaciones para que pueda agregarse al padrón municipal, no ha habido respuesta favorable”, informó Miguel Ángel Rodríguez, director de Industria y Comercio de Tecamachalco.