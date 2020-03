Muere Josh Wallwork, vestuarista de “La ley y el orden”, por coronavirus

El vestuarista, Josh Wallwork, quien formó parte de la producción de la serie “La ley y el orden”, murió a los 45 años por complicaciones del coronavirus.

“Hoy son noticias muy tristes. Uno de nuestros vestuaristas y un hombre hermoso, Josh Wallwork, falleció por complicaciones de COVID-19, señaló Warren Leight, productor ejecutivo de La ley y el orden.

Agregó que el elenco y el equipo de la serie “envían amor y oraciones a su familia y amigos. Estamos desconsolados.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la muerte de Wallwork la dio a conocer un amigo de la familia, Abdul Qadir, en una publicación en redes sociales.

“Con el permiso de la familia Wallwork y el corazón roto, anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de COVID-19. Hoy hizo la transisión pacífica a la edad de 45 años. Eres amado por muchos. Como siempre decimos, hasta la próxima”.

Al conocer la lamentable noticia, algunos colegas han recordado a Wallwork: “Estamos desconsolados, No creo haberlo visto nunca sin una sonrisa en su rostro. Él trajo amor y amabilidad donde quiera que fuera. Siempre listo con una broma. Te extrañaremos Josh. Por siempre en nuestros corazones, señaló Mariska Hargitay, potagonista de la versión Unidad de Víctimas Especiales de la serie.

Además de su participación en “La ley y el orden”, Wallwork trabajó en series como Madam Secretary, Bull y The Get Down.

Con información Notimex

