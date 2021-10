Muere Javier Sahagún, emblemático comentarista deportivo

Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer.

Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron. pic.twitter.com/pgSeB964J0

— Javier Sahagún (@Javier_Sahagun) March 24, 2020