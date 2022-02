Muere Jamal Edwards, impulsor del lanzamiento de Ed Sheeran, a los 31 años

Jamal Edwards, un empresario musical británico que apoyó el rap y el género electrónico grime, además de ayudar a lanzar las carreras de artistas como Ed Sheeran, Jessie J y Stormzy, murió a los 31 años de edad.

Te recomendamos: Muere por COVID-19 el productor musical Phil Spector

Su madre, la cantante y presentadora Brenda Edwards, dijo que su hijo murió por una enfermedad repentina. La familia estaba “completamente devastada. Él era el centro de nuestro mundo”, concluyó.

Edwards fundó el canal musical online SB-TV cuando era adolescente en 2006. Frustrado porque no podía encontrar la música que amaba en internet, comenzó a filmar presentaciones de amigos en su barrio del oeste de Londres.

SB.TV tiene ahora más de 1.2 millones de suscriptores en YouTube y ayudó a que una generación de artistas incluyendo a raperos como Stormzy, Skepta y Dave, obtuviera atención nacional e internacional.

“Era una frustración ir a la escuela y que todos estuvieran hablando sobre `cómo hacemos que nuestros videos estén en MTV”‘, recordó Edwards después. “YouTube tenía como un año. Dije `me regalaron una cámara en Navidad, voy a comenzar a filmar gente y subirlo”‘. “Todos me veían como `qué es lo que estás haciendo, como si pudieras competir con esas grandes corporaciones’. Pero creo que yo estuve lo suficientemente adelantado como para creer que podía hacer un cambio”.

A Edwards le concedieron el título de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), un honor otorgado por la reina, en 2014 por sus servicios para la música, y fue embajador de la organización benéfica del príncipe Carlos, The Prince’s Trust.

La oficina del príncipe Carlos en Clarence House tuiteó: “Nuestros pensamientos están con la familia de Jamal Edwards. Su trabajo en la música y también como embajador para una nueva generación, incluyendo su trabajo para The Prince’s Trust, fue una inspiración para muchos”.

La muerte repentina de Edwards impactó a sector de los espectáculos de Gran Bretaña.

“Mi primera entrevista fue contigo. Jamal”, escribió la cantante Rita Ora en Instagram. “Nuestras pláticas interminables sobre música y la fe que tenías en mí y en muchos más de nosotros incluso antes de que creyéramos en nosotros mismos. Estoy devastada”.

El actor Adam Deacon dijo que tenía el “corazón roto”.

“Jamal era una de las personas más agradables, uno de los hombres más sencillos y humildes que he conocido en esta industria. Siempre me daba tiempo cuando nadie más lo hacía. Era una inspiración y lo que logró en la vida fue realmente destacado”.

El rapero y productor Example, cuyo nombre verdadero es Elliot Gleave, dijo: “No puedo creer que te has ido. 31 años. No puedo encontrar las palabras ahora”.

Con información de AP

NRV