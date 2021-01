Muere hombre con COVID-19 que intentaron abandonar afuera de un hospital en Guadalajara

Los paramédicos de la Cruz Verde Fernando Ruiz Sánchez, en la colonia Lomas del Paradero, de Guadalajara, intentaron persuadir en varias ocasiones a un par de hombres que llegaron en automóvil para que no abandonaran a un hombre enfermo con posible COVID envuelto entre cobijas.

Paramédica: Pero no es de esa manera señor.

Hombre: Por eso dígame dónde lo dejo? Aquí es para que atiendan a la gente, ¿qué no?

Paramédica: ¿Y cómo me lo vas a dejar aquí?

Los hombres acusaban al personal médico de no brindarles ayuda, pese a que dicha unidad no atendía a pacientes con COVID.

Hombre. ¡Ustedes son paramédicos, tienen que atender a las personas!

Paramédica: ¿por qué no lo trajo desde antes? No es responsabilidad mía

Hombre: Apenas lo vi. Y le voy a ser bien sincero, yo estoy apoyando al muchacho para que no se muera. No es nada mío. Vea cómo está y no lo atiende usted.