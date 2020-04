Muere Gus Rodríguez, escritor, conductor y gamer, confirmó su amigo Eugenio Derbez

Gus Rodríguez, el gamer más famoso y querido de México, murió la madrugada de este sábado, confirmó a través de su cuentas de redes sociales, el actor, productor y su amigo, Eugenio Derbez.

Acaba de morir uno de mis más grandes amigos y compañeros de vida. Fue mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Él fue el creador de Armando Hoyos, entre muchos otros personajes. Gus me acompañó en todo el inicio de mi carrera. Sin él y sin su talento, no sería lo q ahora soy. Un genio del lenguaje y de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano. De esas pérdidas que duelen… El mundo te va a extrañar @gusrodriguez”.

En octubre de 2019, Gus informó a través de su cuenta de Twitter que padecía una enfermedad pulmonar y que ya le estaba haciendo frente.

A todos mis followers, o sea, quiero decir amigos: Les agradezco que estén atentos de mi salud. Una enfermedad pulmonar me atacó repentinamente y me hizo adelgazar mucho, todavía no se va pero ahora sí ya le estoy haciendo frente y le ganaré. Gracias por su preocupación Los amo.