Muere Gene Reynolds, cocreador de series como M*A*S*H

El productor y director estadounidense Gene Reynolds, quien fue cocreador de series de televisión de gran éxito en la década de los 70, como M*A*S*H y Lou Grant, murió a los 96 años, a consecuencia de insuficiencia cardíaca, en el Centro Médico Providence St. Joseph, en Burbank, California.

El deceso del también escritor de varios episodios de los programas que creó, ocurrió el pasado lunes 3 de febrero, aseguró a CNN su sobrina, Eve Reynolds, quien comentó: “Siempre tenía una sonrisa en el rostro, siempre estaba haciendo bromas. Su reputación en la industria era amable, divertida, sabia”.

De acuerdo con Variety, la noticia fue confirmada por el Gremio de Directores de América, del cual Reynolds fue presidente durante cuatro años, a partir de 1993.

Thomas Schlamme, presidente del Gremio de Directores de América, y Jay D. Roth, exdirector ejecutivo nacional de la institución, dijeron en un comunicado: “La influencia de Gene en el moderno Gremio de Directores de América fue significativa y duradera”.

Los ejecutivos añadieron que, “durante sus dos periodos como presidente, se dedicó a hacer que el gremio sea más inclusivo: ampliar la base de liderazgo, alentar a los miembros más jóvenes a tomar posiciones de liderazgo, fortalecer los lazos entre los directores, impulsar a la industria a mejorar la diversidad y trabajar para modificar en DGA, acuerdos para que los cineastas con bajos presupuestos puedan beneficiarse de la membresía de la sociedad de gestión”.

Aseguraron que el compromiso de Gene con el gremio duró mucho después de que su presidencia terminara. “Asistía regularmente a las reuniones de la Junta y el Consejo de Directores del Oeste, y sin dudar nunca en compartir sus pensamientos. Él era un apasionado de este gremio, enérgico en sus creencias y dedicado hasta el final”, mencionó Schlamme en el documento reproducido por Variety.

“Gene era presidente cuando me convertí en director ejecutivo nacional. Estaba absolutamente comprometido a revitalizar y modernizar el gremio y sentar las bases para su crecimiento en el futuro. Le importaba mucho la diversidad y el crecimiento de la base de liderazgo del gremio, y su pasión por la DGA nunca flaqueó, señaló Roth.

Gene Reynolds tuvo una carrera sólida como director de los programas My three sons, Alfred Hitchcock presents, Leave it to beaver, The Andy Griffith show, The Donna Reed show, Gidget, The munsters, Tropa F, Lou Grant, Room 222, Hogan’s Heroes y Father of the bride.

Conjuntamente con Larry Gelbart, creó la serie de televisión M*A*S*H, con la que ganó múltiples premios, incluidos varios Primetime Emmy y galardones del Gremio de Directores de América.

Posteriormente, dirigió películas para televisión, entre las que figuran In defense of kids, protagonizada por Blythe Danner, así como episodios de series, incluyendo Life goes on, Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman y Tocado por un ángel. Su último esfuerzo de dirección fue en Cómo llegar.

En la década de 2000, apareció como él mismo en varios documentales y videos cortos, incluido Imaginary witness: Hollywood and the Holocaust, (2004). A Gene Reynolds, nacido en Cleveland como Eugene Reynol

ds Blumenthal, le sobreviven su esposa, Ann Sweeny y su hijo, Andrew.

