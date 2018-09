Muere estudiante por descarga eléctrica tras lluvias en Apodaca, NL

Durante las intensas lluvias del lunes en Apodaca, Nuevo León, tres estudiantes de la secundaria Jorge Carpizo de la colonia Valle del Salduero, recibieron una descarga eléctrica.

Los jóvenes regresaban a sus casas cuando fueron sorprendidos por la lluvia.

En minutos las calles se inundaron.

En un video, grabado por una cámara de videovigilancia, se observa a Juan Pablo, de 12 años, estudiante de primero de secundaria, caminar entre la inundación en la calle José Clemente Orozco, de la colonia Quinta Colonial.

El menor intentó sujetarse de un poste, pero recibió una descarga eléctrica y cayó al agua.

En ese momento Saúl y su amigo Brandon, ambos de 14 años, estudiantes de tercer año de secundaria observaron a Juan Pablo e intentaron ayudarlo.

Al acercarse Saúl recibió una descarga eléctrica y poco después Brandon.

Una vecina al percatarse de la situación y, sin medir el peligro, corrió para ayudar a los estudiantes logrando sacar a uno de ellos del agua, pero el menor no pudo ponerse de pie.

“Los muchachos se estaban electrocutando y tuve que asistir a ayudarlos porque se estaban ahogando y era muy impresionante ver a los niños así, entonces al primero que saque reaccionó y se fue corriendo y se desplomó y se fue gritando ayuda”, recordó Stefany Garza, quien ayudó a los estudiantes.

Con ayuda de otros vecinos, Juan Pablo y Saúl que se encontraban inconscientes fueron rescatados y llevados a un hospital.

“También me estaba electrocutando, pero eran más mis ganas de quererle ayudar a los niños, no pude dejarlos solos a ellos, y mucha gente vio y le valió, o sea los dejaron a su suerte y no puede más que meterme yo por ellos”, agregó Stefany Garza.

“Ella fue la que los rescató, estamos muy agradecidos con ellas, arriesgo su vida y fue loable su pronta ayuda, aparte a Brandon fue el primero que rescató ella y eso ayudó para que no sufriera lesiones severas”, indicó Irasema Díaz Cavazos, tía de un menor que sobrevivió.

Cuando recibía atención médica Saúl murió por la gravedad de las heridas.

Juan Pablo y Brandon se encuentran estables y en las próximas horas podrán salir del hospital.

