Muere el músico Don Everly del dúo ‘Everly Brothers’

El músico Don Everly, la mitad del influyente dúo de los años 50 Everly Brothers, murió este sábado, 22 de agosto de 2021, a los 84 años, informó el diario Los Angeles Times.

Everly falleció en su casa en Nashville (Tennessee) sin que se haya precisado por ahora la causa del deceso.

“Don vivió lo que sentía en su corazón (…) y celebró compartir la música que le hizo un Everly Brother“, señaló un comunicado de la familia enviado a ese diario.

Los hermanos “Everly” formaron uno de los dúos más influyentes de la historia del “rock and roll” y alcanzaron su máxima popularidad a finales de los años 50 y principios de los 60.

Las preciosistas armonías de los hermanos Phil, fallecido en 2014, y Don influyeron de manera notable a grandes nombres de la historia de la música como The Beatles, The Beach Boys y The Byrds.

Entre sus temas más celebrados están “Cathy’s Clown,” “Wake Up Little Susie,” “Bye Bye Love,” “When Will I Be Loved” y “All I Have to Do Is Dream”.

Los Everly Brothers accedieron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986.

