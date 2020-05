Muere el actor Sam Lloyd tras perder batalla contra el cáncer

El actor estadounidense Sam Lloyd, reconocido por su papel como el abogado “Ted Buckland” en la serie Scrubs, falleció a los 56 años tras batallar con el cáncer.

Uno de las primeras personalidades en confirmar el deceso fue Bill Lawrence, creador de la serie antes mencionada, con un mensaje en redes sociales. “Pensando mucho en Sam Lloyd hoy. Realmente un tipo tan amable y dulce. Muchos lo extrañarán”.

A principios del año pasado, al actor nacido en Vermont, se le diagnosticó un tumor cerebral inoperable, que posteriormente hizo metástasis en sus pulmones.

En poco más de treinta años de trayectoria, Lloyd participó en numerosos proyectos entre los que se destacan Cougar Town, Bones, Shameless, Modern Family, Malcolm in the Middle, Desperate Housewives y Seinfeld, por mencionar algunas de sus apariciones en televisión.

Sobrino de Christopher Lloyd, actor de Back to the Future, e hijo de Sam Lloyd III, creció entre una familia con gusto por el arte.

Estudió en Syracuse University y pronto descubrió una pasión en la actuación, que mezcló con su grupo musical a cappella llamado The Banks, así como la banda tributo a The Beatles, llamada The Butties.

Sam Lloyd también trabajó en cine, con películas como Back by Midnight, The Mudge Boy o The Brothers Solomon.

