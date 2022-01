Muere Doña Guadalupe, mamá del actor Humberto Zurita

El actor Humberto Zurita recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar la partida de su mamá, Doña Guadalupe Moreno, quien perdió la vida el 14 de enero de 2022.

El viudo de Christian Bach compartió una serie de fotografías y de mensajes para despedir a la mujer que le dio la vida hace 67 años.

“La vida sin amor no tiene sentido. Vuela alto, ángel de mi vida”, escribió el actor acompañado de una fotografía de su madre y de unos emojis de flores y de corazón.

A continuación dedicó una serie de emotivas palabras a Doña Guadalupe, quien murió a los 95 años de edad.

“Mi madre y el amor más limpio y puro que me enseñó que esta vida sin amor no vale la pena vivirla. Siempre vivirás en mi corazón. Ve e ilumina el cielo como iluminaste mi vida, corazón. Tu gran corazón siempre te hizo una mujer muy especial que me enseñó que el amor nos salva”, concluyó Zurita.