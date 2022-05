Medio Maratón de Brooklyn deja un muerto y cinco hospitalizados

Un hombre de 30 años que participaba en el medio maratón de Brooklyn murió este sábado después de desplomarse cerca de la línea de meta y otras cinco personas fueron hospitalizadas, según el Departamento de Bomberos de Nueva York.

Te recomendamos: Autoridades elevan a ‘alto’ nivel de alerta por COVID-19 en Nueva York

Los organizadores de la carrera advirtieron a los participantes sobre posibles malestares por la ola de calor que vive hoy la ciudad, se espera que la máxima en Nueva York sea de 32.2 grados con una humedad media de 50%.

No obstante, un portavoz dijo que no estaba claro si el aumento de las temperaturas había influido en la muerte del corredor o en las lesiones de otras personas, según indica el New York Times.

El corredor se desmayó poco antes de las 9:00 hora local cerca de la línea de meta de la carrera y fue llevado al Hospital de Coney Island, Brooklyn, donde fue declarado muerto, dijo una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

Al inicio de la carrera, 7:00 hora local, el termómetro marcaba 15.5 grados y cuatro horas mas tarde, cuando el Departamento de Bomberos informó de la muerte, el mercurio subía hasta los 21.1 grados.

En 2014, un corredor de 31 años murió cerca de la meta de otra carrera de Nueva York después de desmayarse.

Con información de EFE

NRV