Muere Cicely Tyson, pionera entre los actores afroamericanos, a los 96 años

Cicely Tyson, la actriz afroamericana pionera nominada al Óscar por su papel como la esposa del aparcero en ‘Sounder’, murió el jueves 28 de enero de 2021 a los 96 años.

La muerte de Tyson fue anunciada por su familia a través de su mánager Larry Thompson, quien no dio otros detalles adicionales.

Una ola de homenajes de Broadway y Hollywood surgió tras la noticia de su muerte, incluyendo palabras de Tracie Thomas, quien le agradeció por abrir el camino para otros.

Marlee Matlin escribió: “Era una verdadera profesional de clase total”.

Los padres de Tyson se mudaron de la isla de Nevis en el Caribe a Nueva York, donde Cicely nació en 1924, la menor de tres hijos.

Sus padres se separaron y su madre tuvo que pedir asistencia para sobrevivir.

A los 9 años Cicely vendía bolsas para compras en las calles de East Harlem.

Cuando se graduó de secundaria comenzó a trabajar como secretaria en la Cruz Roja.

Su belleza hizo que sus amigos le aconsejaran que comenzara a modelar y eso llevó a su carrera de actriz.

“Mi madre me dijo que no podía vivir más en su casa porque estaba determinada a ser una actriz. Yo dije ‘OK’ y me mudé fuera”, dijo en una entrevista de 1990.

Tras ser modelo, Tyson comenzó su carrera con pequeños papeles, pero obtuvo fama a comienzos de la década de 1970 cuando las mujeres afroamerican finalmente comenzaban a tener papeles protagónicos. Tyson se negaba a elegir papeles simplemente por la paga.

“Soy muy selectiva como lo he sido toda mi carrera con respecto a lo que hago. Desafortunadamente no soy el tipo de persona que trabaja por dinero. Debe tener una sustancia real para que lo haga”, dijo en 2013.

Además de su nominación al Oscar, ganó dos Emmy por interpretar a una exesclava de 110 años en el drama televisivo, de 1974, ‘The Autobiography of Miss Jane Pittman’.

Una nueva generación de cinéfilos la conocieron en el éxito de ‘Historias cruzadas’ en el 2011.

En 2018, le entregaron un Oscar honorario en los Premios de los Gobernadores.

“Vengo de clase baja. Crecí en una zona a la que llamaban las villas miseria en esa época. Todavía no me puedo imaginar que he conocido a presidentes, reyes, reinas ¿cómo llegué aquí? Me sorprende“, dijo Tyson al recibir su premio.