Muere Chuck Yeager, piloto que rompió la barrera del sonido

El general retirado de brigada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Charles “Chuck” Yeager, que pilotó un caza en la II Guerra Mundial y fue el piloto de pruebas que se convirtió en 1947 en la primera persona en volar más rápido que el sonido, ha muerto. Tenía 97 años.

Yeager murió el lunes, indicó en un comunicado el administrador de la NASA Jim Bridenstine, describiendo su muerte como “una pérdida tremenda para nuestro país”.

Nacido en un pequeño poblado en las colinas de Virginia Occidental, Yeager pilotó durante más de 60 años, lo que incluyó pilotar un X-15 a casi 1.600 kilómetros (1.000 millas) por hora en octubre de 2002, a los 79 años.

“Llegar a una edad avanzada no es un fin en sí mismo. El truco es disfrutar de los años que quedan”, escribió en “Yeager: An Autobiography”.

“No lo he hecho todo, pero para cuando haya acabado, no me habré perdido mucho”, escribió. “Si mañana me estrello tras caer en barrena, no será con el ceño fruncido. He disfrutado mucho”.