Muere Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones

Charlie Watts, baterista de la banda británica Rolling Stones, murió a los 80 años de edad, informó la agrupación en sus redes sociales.

El legendario miembro de los “Stones” se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en Estados Unidos.

“Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Falleció en paz en un hospital de Londres esta mañana rodeado de su familia”, señaló un comunicado divulgado a los medios por su representante, Bernard Doherty. “Charlie fue un querido marido, padre y abuelo y, también como miembro de los Rolling Stones, uno de los más grandes baterías de su generación”, añade la nota, en la que se pide respetar la intimidad de la familia y los amigos en este “momento difícil”.

Los Rolling Stones tienen previsto reanudar su gira en Estados Unidos en septiembre después de verse obligados a postergarla el año pasado por la pandemia del coronavirus.

A principios de agosto, el grupo comunicó que Steve Jordan sería el sustituto temporal de Watts en la gira estadounidense.

Los inicios de Charlie Watts

Watts nació en Londres en 1941 y comenzó a tocar la batería en clubes de la capital británica a inicios de la década de 1960, antes de unir fuerzas con Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en el famoso grupo Rolling Stones en enero de 1963.

La banda, que al comienzo tuvo éxito interpretando covers en Gran Bretaña y Estados Unidos, alcanzó fama global con éxitos compuestos por Jagger y Richards como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Get Off of My Cloud” y “Paint It, Black”, y con el álbum “Aftermath”.

Watts dejó el tono provocador que definió a la banda en las décadas de 1960 y 1970 a los otros miembros.

En el escenario, también le gustaba ceder la extravagancia a Jagger y a los demás, mientras él hacía su interpretación con una sensación de calmada capacidad.

Con información de EFE y Reuters.

