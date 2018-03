Muere Charles Lazarus, fundador de Toys ‘R’ Us

El fundador de la cadena de jugueterías Toys ‘R’ Us, Charles Lazarus, murió este jueves, una semana después de que la compañía anunciara su cierre en Estados Unidos.

“Ha habido muchos momentos tristes para nosotros en Toys ‘R’ Us en las últimas semanas, pero ninguno tan devastador como la noticia de hoy de la muerte de nuestro querido fundador Charles Lazarus”, indicó la cadena en un comunicado.

Lazarus falleció a los 94 años y desde hace más de dos décadas estaba alejado del control de la compañía que fundó en 1948 como una pequeña tienda de puericultura y que luego se convirtió en la gigantesca cadena de juguetes, reconocible por su jirafa de mascota.

There have been many sad moments for Toys”R”Us in recent weeks, and none more heartbreaking than today’s news about the passing of our beloved founder, Charles Lazarus. Our thoughts and prayers are with Charles’ family and loved ones.

