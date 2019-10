Muere baterista Ginger Baker, fundador de la banda Cream

El músico británico Ginger Baker falleció este domingo a los 80 años de edad, luego de que a finales de septiembre su familia informara que su estado de salud era delicado.

En días recientes la familia detalló, por el mismo medio, que el baterista comenzaba a recuperarse y a recibir la visita de familiares y amigos cercanos; sin embargo, la mañana del 6 de octubre comunicaron: “Nos entristece decir que Ginger falleció en paz, esta mañana. Gracias a todos por sus amables palabras durante las últimas semanas”.

Peter Edwar Baker, su nombre real, comenzó su carrera musical en 1966 cuando fundó la banda de rock Cream al lado de Eric Clapton y Jake Bruce, la familia de este último fue quien dedicó un mensaje en Twitter, para despedir a quien fuera su compañero por más de dos años.

Debido a su talento desarrollado específicamente en la batería y el doble bombo (pedal), Ginger Baker perteneció a diversas agrupaciones en las que pudo experimentar géneros como el rock psicodélico, el hard rock y el jazz.

We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks.

— Ginger Baker (@GingerBDrums) October 6, 2019