Muere Ángela Velkei, madre de los tres hijos del luchador Alberto del Río

El luchador Alberto del Río dio a conocer, la mañana del lunes 2 de mayo de 2022, el fallecimiento de Ángela Velkei, su expareja y madre de sus tres hijos.

El anuncio de Del Río se produce días después de que compartiera que Ángela se encontraba internada en un hospital de la Ciudad de México y que requerían el apoyo de donadores de sangre.

A continuación reconoció a todos los que mostraron su apoyo donando sangre y plaquetas, así como a aquellos que le expresaron sus mejores deseos en estos momentos difíciles.

El fallecimiento de Ángela se produjo el sábado 30 de abril, pero fue hasta ahora que fue compartido por el hijo de Dos Caras:

“Ángela falleció este pasado sábado 30 de abril y luchó con todas sus fuerzas hasta su último segundo en este mundo. Hoy descansa con Dios y está cuidando a Sofia, Stephanie y Joseph desde el cielo. Ángela, fuiste mi esposa por muchos años, la madre de mis hijos, mi mejor amiga, consejera y estuviste ahí para mí, en muchos momentos en donde mundo me dio la espalda, con palabras de aliento y un abrazo sincero. Gracias por tanto, Ángela. Te extrañamos como no tienes idea. Pero te juro que nuestros hijos van a crecer y ser hombres y mujeres de bien, como siempre me lo pediste. Papá estará aquí para ellos. Descansa en Paz”, escribió Alberto del Río.