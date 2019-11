Muere actor Godfrey Gao durante reality de competencias deportivas

El actor taiwanés-canadiense Godfrey Gao falleció a los 35 años, luego de desvanecerse de manera repentina durante la grabación de un programa de televisión en China.

Gao se encontraba en la grabación del “reality deportivo llamado Zhui Wo Ba“, un programa que requiere de gran esfuerzo físico, pues en ocasiones se filma de día o de noche y bajo condiciones climáticas extremas.

Mediante sus redes sociales, la agencia JetStar Entertainment, de la que era miembro, detalló que el artista fue llevado de inmediato al hospital; sin embargo, horas más tarde perdió la vida por “muerte súbita cardíaca”.

Nacido el 22 de septiembre de 1984 en Taipéi, Gao se mudó junto con sus padres a Vancouver, Canadá, cuando era niño, hace algunos años regresó a su país natal, donde desarrolló una carrera como modelo y actor de series de televisión y películas.

Gao ganó popularidad en China por la adaptación en forma de serie de la novela romántica Remembering Lichuan (2016); también formó parte del elenco de Cazadores de sombras: ciudad de hueso (2013), de Harald Zwart: Say yes! (2013) y All about women (2008).

Concursantes de reality viven aislados sin saber que programa fue cancelado

En marzo de 2017, tras un año del inicio de las grabaciones del reality el “Eden” donde un grupo de 23 desconocidos convivirían durante un año en una zona aislada en las Tierras Altas escocesas, las 10 personas que habían resistido hasta el final, volvieron a su casa. No se han enterado del Brexit o de la victoria de Donald Trump. Y tampoco de que, tras la emisión de cuatro entregas, el programa en el que participaban fue cancelado en agosto de 2016.

El “Eden” se anunció como un experimento con el que se asistiría a la construcción de una sociedad de la nada en medio de la naturaleza, lejos de la tecnología y las herramientas modernas.

El programa sería grabado por cuatro cámaras profesionales y por las cámaras personales de los participantes. Sin embargo, tras la emisión de cuatro programas que cubrían lo ocurrido en marzo, abril y mayo, y después de que la audiencia cayera de 1,7 millones de espectadores a 800.000, la cadena canceló la emisión. Pero no avisó de ese detalle a los participantes aislados en la península de Ardnamurchan, en Escocia.

En un comunicado, Channel 4 dijo que el programa volvería a emitirse más adelante ya que era un experimento real y cuando empezamos a grabar no sabíamos cómo sería el resultado y cómo reaccionarían los participantes al estar aislados durante meses en una parte remota de las Islas Británicas.

Esa es la razón por la que lo hicimos, y la historia de ese tiempo, con sus altibajos, se mostrará más adelante este año.

En este tiempo, 13 de los participantes han abandonado. Algunos dijeron en las redes sociales que el programa no era lo que esperaban y que no se estaba reflejando lo que estaban viviendo. Residentes en la zona donde se grababa el programa dijeron que incluso habían visto a concursantes comprando comida basura y alcohol o yendo al dentista.

Ahora queda por ver qué hará Channel 4 con el material que ha recopilado en estos meses, porque la cadena no ha dado más indicaciones que su próximo regreso.

Con información de Notimex.

