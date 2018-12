Movimiento Ciudadano será la oposición que México necesita, dice Clemente Castañeda

Al asumir la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, en sustitución de Dante Delgado, el senador Clemente Castañeda Hoeflich dijo que su partido está llamado a ser la oposición que México necesita.

Ante las contradicciones del nuevo gobierno, @MovCiudadanoMx estará defendiendo el principio de la división de poderes, defiendo la pluralidad y el derecho al disenso. México no es, no puede ser, el país donde se impone una sola visión. pic.twitter.com/E3xlGVTqvW — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) December 4, 2018

“No podemos ser la oposición que se arrodille, no podemos ser la oposición que se doblegue, nosotros somos la oposición que México necesita […] porque si están amenazadas las instituciones políticas, el pacto federal, el respeto a la pluralidad y al disenso, entonces Movimiento Ciudadano tiene que estar ahí […] no vamos a ser una fuerza política que atienda la complacencia y a las ocurrencias del presidente, lo decimos claro, por ninguna circunstancia podemos convertirnos en lo que se están convirtiendo muchas fuerzas políticas, nosotros no vamos a ser tapete ni tapadera de nadie”, apuntó Castañeda Hoeflich.

Hoy más que nunca, debemos estar claros y firmes con nuestras convicciones. No vamos a ser una fuerza política que atienda las complacencias y las ocurrencias del Presidente. Por ninguna circunstancia podemos convertirnos en lo que se están convirtiendo muchas fuerzas políticas. pic.twitter.com/jJNBLBszoy — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) December 3, 2018

Ante uno 600 consejeros, el nuevo dirigente criticó algunos de los anuncios del nuevo gobierno federal, como la militarización, dijo, de la seguridad pública, las consultas o el incumplimiento de promesas de campaña.

Hoy, tenemos el enorme reto, en primer lugar, de reorganizarnos y reagruparnos como fuerza política, de comunicarnos y coordinarnos mejor para consolidarnos como una fuerza política nacional de largo alcance. pic.twitter.com/GLO32oblPv — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) December 4, 2018

“Del nuevo gobierno nos preocupan sus contradicciones, como su declaración de no bajar los precios de la gasolina como se comprometió en la campaña y que ahora lo condiciona a la construcción de refinerías, por eso hoy, desde aquí les tenemos que exigir que cumplan sus compromisos de campaña, que honren su palabra y que dejen de engañar a los mexicanos […] aquí están nuestros votos para bajar los precios de la gasolina”, señaló.

Como Movimiento, somos la oposición de la consistencia ideológica, de la congruencia pública y de la resistencia política. Por ello, en este momento histórico tenemos que actuar con inteligencia y sin improvisación; con firmeza y sin estridencias. pic.twitter.com/gEOKmRK4P2 — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) December 4, 2018

El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, clausuró los trabajos de la Tercera Convención Nacional Democrática que eligió a Clemente Castañeda como coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.

Convención a la que asistieron como invitados la ex dirigente nacional del PRD y ex candidata al gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, el senador de su partido Juan Zepeda, y el independiente Emilio Álvarez Icaza, así como senadores y diputados de Movimiento Ciudadano.

(Con información de Héctor Guerrero)

