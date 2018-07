Movimiento Ciudadano culpa al Gobierno Federal por la derrota de ‘Por México al Frente’

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, responsabilizó al Gobierno Federal del fracaso de la coalición “Por México al Frente” en la pasada elección presidencial.

La abusiva intervención del poder público, en contra de Ricardo Anaya y nuestra coalición es manifiesto. Usaron con perversión y de manera facciosa a instituciones públicas como la Procuraduría General de la República para lastimar la candidatura de ‘Por México al Frente’. Particularmente sin ningún elemento jurídico responsabilizar a Ricardo Anaya de eventos no comprobables, pero sí difundidos. Lastimaron de manera pervertida, de manera dolosa, pero también pagaron las consecuencias y vean ustedes el desmantelamiento del PRI”, señaló Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano aseguró que su partido será oposición del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Nosotros no vamos aplaudir al gobierno en turno. No lo hemos hecho antes y no lo vamos hacer ahora. Vamos a ser la oposición que hemos sido, ser oposición es amar a México y vamos a trabajar en esa dirección”, agregó Dante Delgado.