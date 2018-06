Avión de la selección de Arabia Saudita se incendia en pleno vuelo a Rostov

Un motor del avión que transporta a la selección de Arabia Saudita en el Mundial de Rusia 2018 se incendió durante el vuelo que llevaba al equipo a la ciudad de Rostov, donde el combinado asiático jugará su próximo partido por el Grupo A, el miércoles contra Uruguay, informó la federación este lunes.

El aparato aterrizó sin problemas después de lo que uno de los jugadores tildó como “simple mal funcionamiento”.

“Fue un pequeño incendio en uno de los motores, el derecho, pero el avión aterrizó de forma segura”, dijo el presidente de la federación de fútbol saudita al canal de deportes KSA.

According to the Saudi Arabian Football Federation, all the Saudi national team players have arrived safely in Rostov-on-Don this afternoon to play against Uruguay, and currently are staying in their residence, and that the fire was merely an accident. pic.twitter.com/ai67skC1Kp

