Motociclistas deberán tener licencia a partir del 31 de julio de 2021 en CDMX

Los conductores de motocicletas de la Ciudad de México (CDMX) deberán tener, a partir de este 31 de julio de 2021, una licencia especial Tipo A para poder circular.

La directora de seguridad vial y seguimiento a la información de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, Valentina Delgado, indicó que habrá dos tipos de licencia, la tipo A1 tendrá un costo de 450 pesos y sólo será para conducir motocicletas; mientras la tipo A2 costará 900 pesos y con ella podrán conducir motocicletas y automóviles.

Para obtener la licencia Tipo A será obligatorio aprobar y pagar un examen teórico y práctico, el costo del examen en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital es de 150 pesos y en los Centros de Evaluación de 460 pesos.

Para la prueba en pista los interesados podrán llevar su motocicleta o los Centros de Evaluación les asignarán una.

Francisco A. García Duperou, presidente de la Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, comentó, “estoy seguro que las personas que se certifiquen van a cumplir con un elemento muy importante de seguridad que les permita no tener accidentes, si no me equivoco es uno de los objetivos principales de la Semovi, evitar los accidentes”.