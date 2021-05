Motociclista desconocido ayudó a papá de Brandon Giovanny a buscarlo tras colapso de L12

La tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro marcó a todo el país, principalmente a las familias que perdieron a un ser querido por el colapso. En medio de todo el dolor, la solidaridad se hizo presente y varias personas ayudaron, tanto a sacar a los atrapados, a alimentar a los brigadistas y a buscar a las víctimas.

Así ocurrió con el papá de el menor fallecido en el accidente del pasado lunes, Brandon Giovanny, de 12 años, quien fue ayudado por un desconocido.

El señor Pedro Francisco Hernández, padre de Brandon recuerda que en su recorrido encontró la ayuda de una persona que no conocía, que en moto lo llevó por muchos puntos, hasta que el menor fue localizado en la Fiscalía de Iztapalapa.

“Un señor que ni conozco, en un camión escuchó todo lo que me pasaba y me dijo: ‘no te preocupes, ahorita te llevo’, y me bajó en su casa y me dijo ahorita en mi moto te llevo, le agradezco a ese señor que me llevó a hospitales de Tláhuac, a la zona territorial”, comentó Pedro Francisco Hernández, papá de Brandon Giovanni.