Motín pone en evidencia sobrepoblación en comisarías de detención temporal en Venezuela

En 2017, diversos incidentes en cárceles venezolanas dejaron 63 personas muertas. Ayer, un motín provocó el fallecimiento de 66 detenidos y dos mujeres que estaban de visita en una Comisaría de la ciudad de Valencia. “No me han dicho nada, quiero saber de mi hijo, no tengo información de él, no sé nada”, dijo

Carmen Caldera, madre de un reo.

Yo vengo aquí porque estoy desde las 10 de la mañana, no sé nada de mi hermano, dicen que hay tantos muertos, hay quemados, hay heridos”, señaló Isett González.

Dentro de la Comandancia General de la Policía de Carabobo había más de cien detenidos, cuando varios de ellos tomaron de rehén a un guardia. Según versiones, en medio de la riña, prendieron fuego a las colchonetas del área de celdas. Cinco camiones de bomberos llegaron al lugar, también llegaron varias ambulancias.

Decenas de familiares tomaron los alrededores de la Comandancia para exigir a las autoridades información. “Tienen que sacarlos porque se están muriendo”, pidió Jenny Blanco, familiar de un reo. La policía los dispersó con gases lacrimógenos.

Según la organización local ‘Una Ventana a la Libertad’, que defiende los derechos humanos de los reos, las Policías del país se encuentran en caos debido a que tienen numerosos reclusos en las Comisarías, que no han podido ser trasladados a las cárceles por trabas administrativas.

El hacinamiento en las cárceles de Venezuela obliga a los cuerpos de seguridad a utilizar centros policiales como lugares de reclusión permanente.

Aunque por ley, los detenidos no deberían pasar allí más de 48 horas. Se estima que la sobrepoblación en esas dependencias alcanza 400 por ciento.

El año pasado, el hacinamiento y violencia derivó en varios incidentes. En agosto de 2017, un motín en unas celdas policiales del estado de Amazonas dejó 37 muertos y 14 heridos.

Ese mismo año, pero en abril, un enfrentamiento dejó 12 muertos y 11 heridos en la cárcel de Puente Ayala, en la ciudad de Barcelona. Y en marzo fueron hallados los restos de 14 personas en una fosa común en la clausurada Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de Los Morros.

En lo que va del año, además del motín en Carabobo, el pasado 16 de marzo, 58 presos escaparon de un calabozo en la turística isla de Margarita, al norte del país. Lo hicieron a través de un agujero que abrieron en una pared.

Con información de Ana María Islas

MLV