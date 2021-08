Millones de mosquitos con bacteria que inhibe virus del dengue, zika y chikungunya son liberados

En La Paz, Baja California Sur, en junio pasado fueron liberados millones de mosquitos Aedes Aegypti, responsables de la transmisión de los virus dengue, el zika y el chikungunya, estos vienen infectados con una bacteria que inhibe la transmisión de los virus.

“La primera vez que me informé sobre el método me pareció algo como sacado de una película, una película futurista”, dijo Laura Areli Mora, coordinadora del laboratorio entomología BCS.

La Paz, Baja California Sur, participa desde 2017 en el World Mosquito Program, investigación internacional diseñada por la Universidad de Monash, Australia, bajo la dirección del microbiólogo Scott O’Neill, con el objetivo de reducir las enfermedades transmitidas por insectos, principalmente el dengue.

“Lo más atractivo de que es un proyecto autosustentable”, dijo Samuel Ritchie Espinoza, jefe de Prevención y Control de Enfermedades BCS.

El método consiste en infectar a los mosquitos “Aedes Aegypti” y “Aedes Albopictus”, con una bacteria de nombre Wolbachia. Esta bacteria, en el organismo de los mosquitos, inhibe la transmisión del virus que ocasiona el dengue, aunque también inhibe los virus que ocasionan zika y chikungunya. Millones de mosquitos criados e infectados en laboratorio son liberados en zonas de alta reproducción de los insectos en estado salvaje. Con el tiempo, las poblaciones se infectan en su totalidad, lo que reduce la transmisión de los virus, y las hospitalizaciones.

“Los ecosistemas siguen funcionando como normalmente funcionarían”, señaló Kalid Álvarez, asistente de laboratorio.

En el caso del dengue, los resultados de la investigación fueron publicados en junio pasado en The New England Journal of Medicine. Concluyeron que la reducción de contagios en la primera zona piloto, en Yogyakarta, Indonesia, fue de 77% y las hospitalizaciones bajaron hasta 86 por ciento.

“Lo mejor que tendríamos con el método Wolbachia es el dejar de utilizar un control químico, todavía mejor puede ser el hecho de que no tengas enfermos ni tengas grandes brotes”, explicó Amparo García Quiroz, subdirectora de Salud BCS.

Ahora este programa busca implementarse en los municipios de mayor población de 16 estados de la República Mexicana, lo que protegería a 21 millones de personas. Los estados más afectados fueron Jalisco, Veracruz y Quintana Roo. En 2019, la chikungunya infectó a nueve personas, mientras en 2018 hubo 39 contagios y de zika enfermaron 138 personas en 2019, y 860 en 2018.

