Las moscas que se posan patas arriba usan compleja maniobra de rotación

Un equipo del Departamento de Ingeniería en la Universidad Estatal de Pensilvania (EU) estudió el fenómeno, común pero todavía misterioso, por el cual las moscas y otros insectos se las arreglan para posarse patas arriba en el cielorraso, según un artículo publicado en la revista Science Advances.

“Las moscas son pequeñas voladoras ágiles que realizan rutinariamente una amplia variedad de proezas aerodinámicas”, señaló el estudio encabezado por Pan Liu, que citó entre “las maniobras aerobáticas más difíciles y menos comprendidas” que realizan, el posarse patas arriba en el cielorraso, “es decir, un aterrizaje invertido”.

El posarse invertido requiere que los voladores pequeños, ya sean robóticos y biológicos, coordinen rápidamente la distancia, la velocidad y la orientación del cuerpo usando un procesamiento sensor y motriz rápido.

“Los voladores pequeños también cuentan con más procesos mecánicos y estructurales pasivos para aliviar parcialmente las demandas sobre los sentidos y la computación”, añadieron los investigadores. “En particular, las moscas que se posan en superficies verticales o invertidas usan sus patas extendidas para ayudar en una voltereta que alinea su cuerpo con la superficie en la cual han de posarse”.

