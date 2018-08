Moreno Valle pide unidad para evitar ‘guerra civil’ en el PAN

En el marco de asamblea plenaria del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, advirtió que en su partido es indispensable un acuerdo de unidad para elegir al nuevo dirigente nacional.

Hasta ahora no ha sido posible que lleguen a un acuerdo incluso en el nombramiento de quienes serán sus coordinadores parlamentarios, por lo que el gobernador panista planteó la posibilidad de que sean transitorios, en tanto se nombra al nuevo dirigente.

En entrevista posterior y por separado, el dirigente nacional, Damián Zepeda, manifestó su desacuerdo con el planteamiento de coordinadores parlamentarios transitorios y dijo que, si no se llega a un acuerdo de unidad, su sucesor debe ser electo por el voto directo de la militancia panista.

Yo no definiría a los coordinadores que van a entrar ni como transitorio ni como tal. No es así, son coordinadores en pleno derecho, comparto que tenemos que esforzarnos todos por hacer un trabajo de unidad, ojalá exista consenso, pero si no, no hay que tenerle miedo a la democracia, nacimos demócratas, somos demócratas y bienvenida la contienda también, si hay varias visiones, que se compita y que la militancia decida”, detalló Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN.