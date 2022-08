Morenistas se confrontan durante plenaria en el Senado; cuestionan ausencia de funcionarios federales

El próximo jueves 1 de septiembre inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura; las bancadas se preparan. Este martes arrancó la plenaria de senadores de Morena y fueron evidentes las diferencias internas; varios senadores de este partido buscan presidir la mesa directiva.

Este miércoles 31 de agosto decidirán por votación al interior de la bancada a quien apoyan, estaba además previsto que asistirían varios secretarios de Estado; sí llegaron Tatiana Clouthier y el canciller Marcelo Ebrard, pero otros cuatro cancelaron de último momento.

“Me extraña la ausencia del secretario de Gobernación, si hemos cumplido, ¿por qué no está el secretario de Gobernación? Ojalá esto no signifique un distanciamiento entre nuestra fracción y el gobierno del presidente López Obrador, me preocupa que en las columnas políticas se hable reiteradamente de que existen dos grupos entre nosotros: un grupo de radicales y duros por un lado y quisiera suponer que hay otro grupo de superficiales y blandengues”, dijo Jose Antonio Alvarez Lima, senador de Morena.

Este miércoles 31 de agosto, en el último día de plenaria, los morenistas elegirán su propuesta para nuevo presidente del Senado; hay cuatro aspirantes: Alejandro Armenta, José Narro, Gabriel García e Higinio Martínez; éste último reprochó al coordinador Ricardo Monreal por haber asistido a la presentación de un libro en el senado que cuestiona logros de esta administración.

“Creo que esas cosas de quién nos representa requieren una explicación”, señaló Higinio Martínez, senador de Morena.

“Mi explicación es la libertad y nada más”, apuntó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

“Por eso no voy a debatir, por respeto a todos”, señaló Higinio Martínez, senador de Morena.

“Pues no debatamos”, respondió Ricardo Monreal.

La plenaria continuó entre más cancelaciones. Tampoco llegaron los secretarios de Marina, Defensa ni de Seguridad y Protección Ciudadana; de hecho, los trabajos de la asamblea iniciaron con 30 senadores de un total de 60. El senador César Cravioto consideró que esta ausencias debía entenderse como un mensaje.

“No creo que sea un desaire, pero sí es un mensaje político muy claro; en las últimas semanas, los mensajes no han sido necesariamente de respaldo al proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Necesitamos en la mesa directiva a alguien que nos acerque al presidente de la República”, comentó César Cravioto, senador de Morena. “A mí no se me hizo el desdén, el desdén es para un órgano legislativo, si el problema es conmigo que los invite a ustedes, yo no voy a la reunión que quieran ir con él, se los ofrezco, pero no tiene por qué tratar a todos igual si el pleito es conmigo o si la diferencia es conmigo, no lo merece ningún compañero ni ninguna compañera, no lo merecen. A mí la abyección no se me da, soy hombre libre, con criterio propio y autonomía”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

“Entiendan y no quieran desviar las cosas que, si no apoyamos al presidente, que, no, no, no. Falta de respeto en pisotear la dignidad de este órgano legislativo y tienen que venir los secretarios de Estado. Es una vergüenza, entiendan falta de respeto”, señaló Armando Guadiana, senador de Morena.

“Tú eres un gran líder, atiende a tu grupo. Vamos a hacer la unidad y vamos a respaldar a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo Félix Salgado Macedonio, senador de Morena.

“Y de verdad no estoy de acuerdo en que todo el tiempo nos estén diciendo que gracias al presidente estamos aquí, creo que este triunfo es de muchos”, dijo Nestora Salgado, senadora de Morena.

Tras escuchar el debate, Monreal aseguró que no es un traidor a la 4T.

“La abyección es un término duro y lo retiro simple y sencillamente tenemos opiniones diferentes y eso no nos hace traidores”, comentó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

Quienes sí llegaron, fueron los secretarios de economía, Tatiana Clouthier y de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard.

Tampoco asistió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

“No hay ninguna ruptura en el proceso interno, al contrario. Si fueran políticos cualquiera, sin principios, que no fueran partícipes de este gran movimiento, evidentemente habría riesgo de ruptura porque entonces privilegiarían su interés personal sobre el proyecto nacional al que pertenecemos; pero son perfiles de un gran nivel, excepcionales”, dijo Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

Con información de Claudia Flores/N+.

LLH