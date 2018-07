Morenistas atacan a panistas en un hotel de Puebla

Esta tarde, simpatizantes de Morena y del Partido del Trabajo irrumpieron de forma violenta en un hotel de la ciudad de Puebla, donde se encontraban integrantes del Partido Acción Nacional.

Al lugar llegaron alrededor de 100 personas del PT y Morena, quienes golpearon y retuvieron a los simpatizantes panistas acusándolos de que en el lugar había papelería electoral.

“Policías municipales nos avisaron que les dijeron que tenían que custodiar para que no se acercara nadie y estuvieron entrando y saliendo paquetes electorales desde el día de ayer”, apuntó José Juan Espinoza, representante del Partido del Trabajo.

Una cámara de seguridad grabó cómo llegan los simpatizantes de Morena.

Después ingresan a las instalaciones del hotel y comienzan hacer destrozos, lanzaron sillas, mesas, platos, computadoras y otros objetos.

Dentro del hotel se encontraban mujeres, que también fueron agredidas con insultos e incluso algunas fueron golpeadas.

Los simpatizantes de Morena rodearon el hotel e impidieron la salida de los panistas.

El presidente del PAN estatal en Puebla, Jesús Giles, fue agredido físicamente, y fijó su postura sobre el material electoral que se encontró en el lugar.

“Nos robaron cómputo y nos robaron las actas que nuestros representantes de Acción Nacional resguardaron durante la jornada electoral, desde luego que aquí no ha hecho, no ha ocurrido nada ilícito salvo las agresiones de los simpatizantes de Morena, y les voy a decir de manera muy clara que no nos van a robar por la mala lo que nosotros ya les ganamos en las urnas”, señaló Jesús Giles, dirigente estatal del PAN.

El dirigente panista identificó a los agresores.

“De manera muy salvaje los simpatizantes de Morena y sus candidatos, José Juan Espinoza, Alejandro Armenta y todo su séquito, vinieron a agredir físicamente a todo nuestro equipo”, indicó Jesús Giles.

Minutos después elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar, sin embargo, militantes de Morena no solo no permitieron el acceso al secretario de Seguridad Estatal, Jesús Morales, también impidieron el acceso de representantes de la Fepade estatal.

Con información de Antonio Morán.

