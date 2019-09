Morena y PAN se enfrentan por desaparición de poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, denunció una campaña de linchamientos en contra de cuatro legisladores de Morena.

Se trata de Malú Micher y Antares Guadalupe Vázquez de Guanajuato, así como Américo Villarreal y Guadalupe Covarrubias.

Esto a consecuencia de la solicitud de la bancada morenista para declarar la desaparición de poderes en esas dos entidades, explicó.

El coordinador Monreal hizo un llamado a los gobernadores Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato y Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas para que “no sigan generando el odio ni la persecución política” contra estos senadores.

En respuesta, el coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri, dejó claro que no se dejarán presionar.

Acompañado por otros senadores, entre ellos el hermano del gobernador de Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, advirtió que no se dejarán presionar y rechazó los señalamientos del senador Monreal sobre una campaña de hostigamiento en contra de los legisladores morenistas.

Ellos pusieron al tigre y ya no saben qué hacer con él, ellos soltaron al tigre y ya no saben qué hacer con él. Guanajuato y Tamaulipas no son Veracruz, yo no he visto ni un solo ciudadano levantando la mano por Cuitláhuac, pero si veo una gran cantidad de ciudadanos levantando la mano por Guanajuato y por Tamaulipas, no nos van a callar y no nos van a presionar”, apuntó Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN.