Morena en el Senado pide auditar fondos de la UNAM y otras universidades públicas; Monreal se desmarca

La bancada de Morena en el Senado, encabezada por Armando Guadiana, dio a conocer en rueda de prensa, realizada el jueves 23 de septiembre de 2021, una solicitud para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) investiguen los fondos que se destinan a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a otras universidades públicas con fines de educación e investigación.

La petición de Morena se produce después de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara órdenes de aprehensión contra 31 investigadores del Conacyt acusados de delincuencia organizada.

“Aquí en el Senado yo he presentado un punto de acuerdo sobre que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los estados y la UIF investiguen los fondos tanto federales, como de los estados, que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM”, dijo el senador Armando Guadiana durante su mensaje.

A continuación destacó la importancia de que se auiditen los recursos de las universidades públicas para hacer frente al que llamó como ‘turismo científico’.

“A mí me da pena porque yo fui maestro y realmente es penoso para la gente que nos hemos dedicado al magisterio, a la investigación, que suceda esto, pero realmente está sucediendo en muchas universidades del país. Se requiere a fondo que se revise y se audite los fondos porque son para la educación y la investigación, desgraciadamente, se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico”,concluyó el senador durante su mensaje.

Monreal se desmarca de dichos de Armando Guadiana

Ricardo Monreal, coordinador de Senadores de Morena aclaró que esa demanda no es la posición de su grupo parlamentario.

Dejó claro que él está del lado de la UNAM, donde es académico y de lado de la justicia.

“No me sumo a que se haga una investigación de las universidades y menos que la UIF haga una investigación de los científicos. Me parece no solo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país, hay que fortalecer las universidades, no hay que perseguirlas. No es cualquier cosa, no es un tema trivial. Ahora está en la Fiscalía y en el órgano jurisdiccional, a los que les llamamos para que actúen con juicio, con moderación y con prudencia. Yo lo repito, si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de la UNAM, del lado de los científicos y de la justicia”, aseveró Monreal.

PAN da su postura

Por su parte, la bancada del PAN solicitará la comparecencia de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República para que detalle las acusaciones a los científicos.

“Solicitar la comparecencia para que explique cuál es el motivo de los procedimientos que está llevando a cabo de manera recurrente en este caso”, aseveró Julen Rementeria, vicecoordinadora de los senadores del PAN.

Los senadores panistas exhibieron al inicio de la sesión del pleno del Senado pancartas en demanda de que se aclare el caso de los científicos y mientras Monreal daba conferencia, colocaron enfrente una manta con la misma exigencia.

El coordinador morenista pidió no sacar raja política del asunto.

