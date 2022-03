Morena se enfrenta con los consejeros del INE por Revocación de Mandato

Los representantes de Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrentaron con los consejeros electorales, a quienes acusaron de buscar torcer la ley y romper el orden constitucional para debilitar al gobierno con sus ataques.

Cuando se presentaba un informe con los avances significativos en la organización de la próxima consulta de Revocación de Mandato, el diputado Mario Llergo, representante de Morena en el INE, habló así a los consejeros.

“Alto, no más insidias, no más intrigas, no más ataques en contra del gobierno de México, del presidente de la República, consejero Córdova, consejero Murayama, consejeras y consejeros ustedes se han empeñado a lo largo de dos años por la vía de la coacción institucional en intentar lo que ni el PRI ni el PAN en las urnas, en 2018 pudieron conseguir que es socavar y derrotar a Morena y a su líder moral, ustedes consejeras y consejeros han caído en la pretensión de romper el orden constitucional y torcer la legalidad para minar y debilitar al gobierno”, dijo Mario Llergo, representante de Morena en el INE.