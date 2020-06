Morena revisa gestión de Polevnsky por presunto desvío de 395 mdp

El Comité Ejecutivo Nacional revisa la gestión de Yeidckol Polevnsky por un presunto desvío de 395 millones de pesos, anunció este lunes el actual dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuella.

Alfonso Ramírez Cuellar advirtió que, en el caso de la secretaria general de este partido, Yeidckol Polevnsky, se actuará conforme a derecho y con transparencia.

En entrevista telefónica confirmó que el Comité Ejecutivo Nacional inició hace dos semanas una revisión porque presuntamente Polevnsky pagó 395 millones de pesos a empresas por servicios inexistentes.

Aclaró que, por el momento, no se puede hacer una acusación penal o civil en contra de ella, pues el Comité aún no concluye la investigación, pero son opciones que se analizan, y si se comprueban los malos manejos, asumirán las consecuencias para su partido.

“Es parte de las distintas opciones que se, que se analizan en función de la documentación que se tiene / ¿Y como para cuando le tienen los resultados, dirigente?… Pues este yo creo que es rápido, como una o dos semanas… ¿Y entonces es cuando tomarán la decisión?… Sí, sí, todavía no / ¿Para tomar una decisión así también van considerar el factor político, o sea cosas como el impacto que tendría sobre Mo…?… No. Se tiene que proceder conforme a derecho todo… ¿No importa que Morena pague un costo electoral de cara a las elecciones del 21?… No, lo importante es la transparencia”, dijo Ramírez Cuella.