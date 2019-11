Morena resuelve quitar presidencia de comisiones a senadores del PAN

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que quitar la presidencia de sus comisiones a los senadores panistas Kenia López y Gustavo Madero es una resolución de su grupo parlamentario.

No, no lo están ponderando, es una resolución del grupo, o sea, es una resolución del grupo, no es que estemos ponderando, es una resolución a propuesta de los integrantes de las comisiones. Yo lo que tengo que hacer, ya no me quise meter mucho ahora, porque vi el ánimo, pero yo espero que los próximos días, ahora que llegue este fin de semana largo del 20 de noviembre, llevármelos a Acapulco o al menos a Tlalpan, al Buen Fin, hay que adelantarles parte del aguinaldo, les voy a adelantar parte del aguinaldo para que compren, se destensen, se relajen, eso tiene que resolverlo la Junta de Coordinación Política, no nos adelantemos. Es una resolución, o sea, no hay que seguirle agregando más fuego al fuego”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.