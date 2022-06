Morena realiza mitin en Coahuila con Sheinbaum, Adán y Monreal

Como lo hizo en el Estado de México, Morena reunió a miles de personas en Coahuila este domingo 26 de junio de 2022, fue la Asamblea denominada “Unidad y Movilización para que siga la Transformación”, y el inicio del proceso interno para definir perfiles del candidato al gobierno del estado para las elecciones del próximo año.

Como invitados especiales asistieron los mencionados para aspirar a la Presidencia de la República por Morena.

Anuncios espectaculares en la carretera que va de Torreón al municipio de Francisco I. Madero, sede del encuentro, dieron la bienvenida al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y pintas en bardas, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El senador Ricardo Monreal agradeció a su dirigente nacional la invitación y demandó lo siguiente:

Luego de mandar un mensaje al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien no asistió por padecer de COVID-19, el secretario de Gobernación respondió y dijo que no es momento de rebeldías, sino de acompañar al presidente de la República.

“Decirles que aquí no es un asunto de sumisión o de rebeldía, es un asunto de entender lo que significa la Cuarta Transformación de la patria, y es de estar solidarios acompañando a Andrés Manuel López Obrador, vendrá más temprano que tarde el momento del relevo generacional, pero no nos equivoquemos, no es momento de debates políticos, no es momento de regatear nada, es momento de Andrés Manuel López Obrador y, finalmente, todos vamos a estar unidos con él, lo tenemos que acompañar si ninguna duda, no se equivoquen, Morena va a estar unido, Morena va a ganar, sin duda”, aseguró Adán Augusto López, secretario de Gobernación.