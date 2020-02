Polevnsky en desacuerdo con TEPJF tras perder presidencia de Morena

Yeidckol Polevnsky se mostró en desacuerdo con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras perder la presidencia de Morena.

Este miércoles, el TEPJF validó el Sexto Congreso Extraordinario de Morena, en el que se eligió a Alfonso Ramírez Cuellar como dirigente nacional interino.

“Obviamente estoy en absoluto desacuerdo de esa resolución de ese tipo, tenemos todas las pruebas. No sé cómo hayan amenazado a los magistrados, porque sé que Ricardo Monreal los ha amenazado, no sé quién más porque han llegado a decir que van de parte del presidente y hacen todo tipo de ilegalidades. Me parece aberrante, me parece, digo. Empinar a los magistrados a votar por algo a todas luces ilegal, te deja mucho que desear. A lo mejor con eso ya no los van a amenazar de que les van a cortar el tiempo, porque acuérdate la iniciativa que traía Ricardo Monreal les recortaba el tiempo a Indalfer y a.… y a Vargas, pues a lo mejor ya, hay que observar, a lo mejor ya no les recortan el tiempo, ya pagaron la cuota”, dijo Yeidckol Polevnsky.