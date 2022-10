Morena presenta anexo a reforma sobre Fuerzas Armadas para lograr votos de la oposición

Morena flexibilizó su postura nuevamente, y presentó una adenda al dictamen para prolongar al 2028 el apoyo de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

Te recomendamos: Comisiones del Senado aprueban dictamen sobre Fuerzas Armadas; pasa al pleno

Concedió demandas de la oposición en busca de su aval a la reforma.

Los ajustes son los siguientes:

Precisa que el presidente podrá disponer la Fuerza Armada permanente en seguridad pública conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser:

Además, el dictamen especifica que la Fuerza Armada Permanente que realizará tareas de seguridad pública deberá capacitarse en la doctrina policial civil.

También se incluye la aclaración de que las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada Permanente en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles u otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

Además, se adelanta para el año entrante la creación del Fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada Permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.

Esos recursos no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad nacional.

Se añade una disposición para que los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial de la Federación no sean sobreseídos y se resuelvan de fondo conforme al régimen jurídico vigente en el momento de su presentación.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Montreal, aseguró que se trata de una reforma sin precedente en materia de controles parlamentarios a las Fuerzas Armadas.

“Ya no puede ser un motivo de disputa el tema de la ‘ley Alito’. Nosotros respetamos a Alito, pero no tiene que ver porque es otra iniciativa distinta, ya no deben de pelearse con fantasmas los adversarios porque construimos un nuevo diseño de modificación al quinto transitorio, salvo que se trate de alguna estrategia electoral política, yo la respeto; pero de hecho se aceptó todo”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.