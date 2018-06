Morena pide investigar empresas fantasmas de Mauricio Vila Dosal en Yucatán

En Yucatán, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, exigió a las autoridades que intervengan sobre las presuntas empresas fantasma creadas por el candidato del PAN y Movimiento Ciudadano al Gobierno del estado, Mauricio Vila Dosal, cuando era presidente municipal de Mérida.

Las denuncias por parte de Morena, interpuestas hace más de un mes, son en contra de 26 empresas con 61 beneficiarios y un presunto desvío de más de 220 millones de pesos.

Mauricio Vila Dosal, candidato del PAN al gobierno de Yucatán. (Twitter Mauricio Vila)

En tres casos, los beneficiaros son candidatos a presidentes municipales y que continúan cobrando en el Ayuntamiento de Mérida, según documentos presentados por Morena ante la Auditoría Superior del estado.

La presidenta de Morena pidió al Sistema de Administración Tributaria (SAT), auditorías de inmediato al Ayuntamiento de Mérida, ya que las supuestas empresas no tienen registro de empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni ante el SAT y exigió sancionar a los responsables.

El SAT tendrá que aclarar, porque por lo que veo, no presentan gastos, no presentan declaraciones de impuestos. No pueden ganar gente tan corrupta y tan hampona como el presidente municipal, hoy candidato a gobernador Mauricio Vila Dosal, que muy bien le llamas tú al villano este ‘Vila Villín Fastasmín’. No solo no debe ser candidato, yo creo que tendría que estar en la cárcel”, concluyó la presidente de Morena, Yeidckol Polevnsky.