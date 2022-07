Morena inicia jornada para elegir a 3 mil congresistas nacionales

Este sábado 30 de julio de 2022 inició la jornada electoral para elegir a los 3 mil congresistas de Morena, de entre 42 mil 583, que integrarán el Congreso Nacional de septiembre próximo.

A partir de las 9 de la mañana comenzaron a funcionar las mesas receptoras del voto en los distritos electorales federales de 20 estados del país, y mañana domingo se llevará a cabo la votación en las 12 entidades restantes.

Al acudir al centro votación del distrito 13, en la Sala de Armas de la alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México, el dirigente nacional del Morena, Mario Delgado, reportó el inicio de una jornada sin incidentes y con gran afluencia de simpatizantes.

“Hay mucha gente, como lo podemos constatar aquí, en este centro de votación en la Ciudad de México, en Iztacalco, tenemos muchísima participación, ahora lo que estamos enfrentando es agilizar las mesas de recepción de documentos para que de manera ágil la gente pueda pasar a votar y, salvo un incidente que hemos tenido en Tehuacán, Puebla, en todos los demás distritos se reporta que están instaladas las mesas de votación, no vamos a permitir las prácticas de otros partidos, el acarreo, la compra de votos, la simulación”, indicó Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

Luego desestimó las declaraciones del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien rechazó participar en esta jornada por considerar que ya había exclusiones y favoritismos.

“Yo respeto su opinión, este es un esfuerzo conjunto, de muchos militantes, no nos vamos a entretener con la gente que no quiere que nos organicemos, siempre hemos tenido piso parejo, la dirigencia tiene el compromiso de conducirse con estricto apego a los Estatutos y con absoluta imparcialidad, nosotros no podemos cargarnos hacia ningún lado porque entonces deslegitimaríamos los propios procesos internos”, mencionó Delgado.