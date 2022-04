Morena entrega a Jucopo 9 de 12 propuestas de la oposición para la Reforma Eléctrica

Morena y sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo entregaron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, nueve de las doce propuestas aceptadas de la oposición que conforman PAN, PRI y PRD, para la reforma eléctrica.

Y advirtieron que, de no votarla a favor el próximo martes, se convertirán en traidores a la Patria.

“Primero yo antepuse a traidores a la Patria traidores a su palabra, ¿qué es lo que vale un político o de cualquier ser humano? la palabra, no tenemos otra cosa, no podemos darle en garantía a otro otra cosa que no sea la palabra, ellos dijeron, aquí, lo dijeron en un hotel, si se atienden los 12 puntos, si no, que no cuenten con nuestro voto, hace apenas unos días, el jueves, antier, también lo señalaron, yo por eso dije, tienen palabra o no, ahí está lo que querían escuchar, ya tiene forma técnica, lo demás será pretextos y traicionarán su palabra, si traicionan a su palabra, por qué no van a traicionar a México”, dijo el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena.