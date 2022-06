Morena definirá su candidato a la Presidencia de la República con una encuesta

Morena arrancó este domingo 12 de junio de 2022 su carrera rumbo a la elección presidencial del 2024 y también por la gubernatura del Estado de México, que estará en disputa el año entrante con el padrón electoral más grande del país. Su candidato para la Presidencia de la República será elegido a través de una encuesta.

Te recomendamos: Morena gana 4 gubernaturas; coalición opositora, 2

La convocatoria fue en la explanada del Teatro Morelos, en Toluca.

Desde la autopista había algunos letreros de bienvenida.

Y desde temprana hora comenzaron a llegar los autobuses con los militantes y simpatizantes morenistas, algunos de ellos hasta con su comida preparada.

15 horas hicieron unos simpatizantes morenistas de Tabasco a la Ciudad de México. Llegaron con música y playeras de apoyo.

En el templete, tomaron lugar los gobernadores de Morena electos hace una semana, algunos miembros del gabinete, legisladores, dirigentes y 3 de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En ese orden tomaron la palabra por algunos minutos cada quien y todos lanzaron un llamado a la unidad rumbo a la elección del Estado de México y de la Presidencia en 2024.

Los 3 lo hicieron cerrando filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le dijeron desde esta explanada “no estás solo”.

“Decirle al pueblo de México que estamos más unidos que nunca, que nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México, que aquí estamos unidos por la Transformación, estamos unidos por el bienestar del pueblo, estamos unidos por la justicia social y estamos unidos porque así lo quiere el pueblo de México y no le podemos fallar, aquí en el Estado de México se va a hacer historia en el 2023, ya nos tocará ir a Coahuila para decir lo mismo y en el Estado de México también debe haber unidad por encima de todo”, dijo Sheinbaum.

“El presidente López Obrador es referencia no solo en los países americanos, sino en todo el mundo, vamos a vencer si seguimos adelante, si perseveramos, si no nos dividimos y no nos confundimos, vamos a vencer en el Estado de México, vamos a vencer en Coahuila y vamos a vencer en 2024, sabrá nuestra diligencia mantener unidad porque la unidad se construye con respeto, se construye cuando hay suelo parejo, se construye cuando se escucha el pueblo, ellos lo han demostrado y lo harán también aquí, que saben mantener la unidad de Morena”, aseguró Ebrard.

“Les digo algo, ni antes ni después, los tiempos del Señor son perfectos, todo llega a su tiempo. Y ahora es el tiempo de la unidad, es el tiempo de la transformación del país, y eso sólo será posible si vamos unidos, si vamos todos juntos, eso es lo que Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado a caminar todos juntos. Es la hora de la unidad, no nos equivoquemos, vamos a ganar el Estado de México, vamos a ganar Coahuila y vamos a ganar en el 24, pero tenemos que ir juntos, dejemos de lado la aspiración personal, somos ayudantes del presidente transformador”, mencionó Augusto López.