Morena convoca a la unidad alrededor de AMLO

Con el objetivo de lograr otro triunfo electoral para Morena en 2021, sus principales dirigentes convocaron a la unidad al interior de su partido y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos que prepararnos desde ahora, Morena tiene que elegir a sus mejores candidatos. No va ser el molde del dinero ni la fama efímera quien nos represente en los Poderes de la Unión ni en los espacios legislativos, ni tampoco en las responsabilidades administrativas. La militancia está exigiendo que nuestros próximos candidatos sean gentes con solvencia moral, comprometidos con el pueblo, leales a la 4T, con muestras contundentes de que han manejado con honestidad todas las responsabilidades donde han estado participando y, sobre todo, que han garantizado la pulcritud en el manejo de los dineros que son de los contribuyentes. Por eso vamos a abrir un gran debate”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar , dirigente nacional de Morena.

En un mitin virtual celebraron el segundo aniversario de la victoria presidencial y se declararon listos para conservar su mayoría en la Cámara de Diputados, así como ganar el mayor número de cargos de elección popular que estarán en juego.

“Ganar la mayoría legislativa, así como la mayoría de las entidades federativas y la mayoría de los puestos de elección popular en disputa es una vocación democrática legítima, y una tarea que ahora nos resultará más pesada, porque no estará en las boletas el nombre del Lic. Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, el territorio tendrá que ser recorrido casa por casa, pueblo por pueblo, barrio por barrio. Nadie tiene asegurada la victoria (…) debemos reconocer que algunas personas que en su momento se beneficiaron de este movimiento social hoy se han alejado de los principios del mismo y han sido cooptadas por los viejos vicios y prácticas que persisten, sin titubeos, acompañar y respaldar las acciones llevadas a cabo por el presidente López Obrador”, agregó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

También se refirieron al método de elección del dirigente nacional de Morena, que mandató la autoridad electoral.

“Debemos también darle la confianza al pueblo para que elija al dirigente partidista a través de las encuestas. Debemos dar ese paso sin miedo, de manera transparente. La batalla del 21 no va a ser sencilla”, explicó Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena.

“Nosotros vamos a cumplir a plenitud con la sentencia del Tribunal, de eso nadie debe tener absolutamente ninguna duda. Lo único que queremos es que no nos arrebaten el derecho que tienen los militantes para elegir a sus dirigentes. No puede ser el pueblo en general porque en el pueblo en efectivo real están también los priistas y panistas, los golpistas y los conservadores. Ellos no tienen por qué meterse a la vida interna de nuestro partido. Tiene que ser los afiliados, los militantes”, concluyó Ramírez Cuellar.